В Ираке пять снарядов упало около авиабазы, где размещены военные США

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На севере Ирака пять снарядов упало около авиабазы Кайяра, где размещены американские военнослужащие.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу иракских органов безопасности.

«Пять миномётных снарядов упало рядом с авиабазой Кайяра в провинции Найнава», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет, материальный ущерб не нанесён.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что намерен сократить военный контингент США в Ираке.

Также в Пентагоне сообщили, что при обстреле американских баз в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США.

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