В Ираке пять снарядов упало около авиабазы, где размещены военные США
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу иракских органов безопасности.
«Пять миномётных снарядов упало рядом с авиабазой Кайяра в провинции Найнава», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет, материальный ущерб не нанесён.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что намерен сократить военный контингент США в Ираке.
Также в Пентагоне сообщили, что при обстреле американских баз в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США.