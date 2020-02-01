В Ираке пять снарядов упало около авиабазы, где размещены военные США

На севере Ирака пять снарядов упало около авиабазы Кайяра, где размещены американские военнослужащие.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу иракских органов безопасности.

«Пять миномётных снарядов упало рядом с авиабазой Кайяра в провинции Найнава», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет, материальный ущерб не нанесён.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что намерен сократить военный контингент США в Ираке.

Также в Пентагоне сообщили, что при обстреле американских баз в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США.