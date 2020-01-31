Армия САР нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

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Сирийская армия обнаружила у боевиков в идлибской зоне деэскалации оружие западного производства. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Армия САР нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
  • Reuters

По его словам, в ходе отступления боевиков вглубь Идлиба в руки военнослужащих попало «значительное количество оставленных незаконными вооружёнными формированиями техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства».

Как подчеркнули в ЦПВС, это говорит о «мощном боевом потенциале террористов»,который мог бы обрушиться на такие густонаселённые города, как Хама и Алеппо.

Ранее сообщалось, что армия САР при контрнаступлении в Идлибе захватила и уничтожила более 100 единиц военной техники.

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