В Госдуме оценили намерение США продолжать вводить санкции из-за Крыма
- РИА Новости
«Учитывая, что вопрос с Крымом для нашей страны решён и передавать кому-либо российский регион мы не собираемся, то можно считать, что санкционная гонка уходит в бесконечность», — сказал Бальбек.
Он подчеркнул, что любое уважающее себя государство «незыблемо стоит на позициях защиты своей территории и недопустимости чьих-либо указаний, касающихся внутренней и внешней политики».
По мнению парламентария, в этой ситуации сложились два факта.
«Один неприятный — санкции США могут быть бесконечными, второй — Крым наш и будет наш», — заключил Бальбек.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым.
В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео опубликовал в своём Twitter кадры, где он вместе с главой МИД Украины Вадимом Пристайко возлагает цветы к памятнику погибшим в Донбассе. Он сообщил, что санкции в отношении России останутся в силе, «пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся».
29 января Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.