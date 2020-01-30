Посольство России отреагировало на новые санкции США

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Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Посольство России отреагировало на новые санкции США
  • globallookpress.com

«В Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путём ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Российской Федерацией», — говорится в сообщении российской дипмиссии в США.

Как подчеркнули в ведомстве, США «не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию этого региона».

«Пытаются в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы в Республике, происходящее там укрепление местных органов управления. Хотели бы напомнить нашим коллегам, что рестрикции не изменят политики России», — указали дипломаты.

Ранее Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России, под действие новых мер попали восемь физических лиц и компания «Гранд экспресс сервис», которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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