Песков прокомментировал визиты Помпео в страны СНГ
- РИА Новости
«В данном случае это абсолютно самостоятельное явление, это суверенное право каждой страны осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане», — сказал он журналистам.
Он добавил, что США имеют с названными странами «свои отношения».
Ранее Помпео прибыл с официальным визитом на Украину.
С 29 января по 4 февраля госсекретарь совершает визиты в Великобританию, на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
У главы Госдепа запланированы встречи в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.