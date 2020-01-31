Песков прокомментировал визиты Помпео в страны СНГ

Визиты госсекретаря США Майка Помпео на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан — это суверенное право страны, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В данном случае это абсолютно самостоятельное явление, это суверенное право каждой страны осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане», — сказал он журналистам.

Он добавил, что США имеют с названными странами «свои отношения».

Ранее Помпео прибыл с официальным визитом на Украину.

С 29 января по 4 февраля госсекретарь совершает визиты в Великобританию, на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

У главы Госдепа запланированы встречи в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.