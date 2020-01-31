Политолог оценил резолюцию ПАСЕ с претензиями в адрес России

Политолог Юрий Светов прокомментировал принятую ПАСЕ резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.

«Они же играют сразу и в те, и в другие ворота. Восстановили полномочия России — я думаю, во многом здесь играет роль желание получать взносы от России, которые составляют значительную часть бюджета ПАСЕ. А с другой стороны, надо удовлетворить и Украину, которая вернулась в ПАСЕ после угроз создания группы стран, которые против России», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, резолюция также связана с продлением санкций и добавлением ряда российских чиновников в санкционный список США.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал принятую ПАСЕ резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.

Российская делегация выразила несогласие с целым рядом положений этого документа.