В Китае советуют отказаться от свадеб 2 февраля из-за коронавируса

Власти Китая рекомендуют отказаться от проведения церемонии бракосочетания 2 февраля в связи с распространением в стране нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявили в Министерстве гражданской администрации КНР.

Как сообщает РИА Новости, многие надеялись зарегистрировать свой брак 2 февраля, так как сочетание цифр 02.02.2020, которые в китайском языке созвучны с фразой «люблю тебя, люблю тебя», встречается «раз в тысячу лет».

Ранее регистрацию браков 2 февраля официально отменили в провинции Хубэй и в Пекине.

«Органы, занимающиеся регистрацией браков, по всей территории Китая должны регулярно проводить дезинфекцию помещений и проверку температуры сотрудников», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «всем органам, которые ранее объявили, что будут регистрировать браки 2 февраля, следует всё отменить и оповестить общественность».

Как уточняется, в обычные рабочие дни ведомство рекомендует избегать многолюдных церемоний, а также отменить свадебные банкеты.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса 2019-nCoV можно остановить, приняв меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.