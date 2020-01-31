КНР направит чартерные рейсы для возвращения жителей провинции Хубэй

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Правительство Китая приняло решение чартерными рейсами вернуть жителей провинции Хубэй, которые находятся за границей.
КНР направит чартерные рейсы для возвращения жителей провинции Хубэй
  • Reuters

Об этом сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

«С учётом того, что жители провинции Хубэй, особенно жители Ухани, в последнее время столкнулись с реальными трудностями за границей, правительство Китая приняло решение как можно скорее направить чартерные рейсы и доставить их сразу в Ухань», — цитирует РИА Новости Хуа Чуньин.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса 2019-nCoV можно остановить, приняв меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.

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