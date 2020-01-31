КНР направит чартерные рейсы для возвращения жителей провинции Хубэй
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Об этом сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.
«С учётом того, что жители провинции Хубэй, особенно жители Ухани, в последнее время столкнулись с реальными трудностями за границей, правительство Китая приняло решение как можно скорее направить чартерные рейсы и доставить их сразу в Ухань», — цитирует РИА Новости Хуа Чуньин.
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Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.