КНР направит чартерные рейсы для возвращения жителей провинции Хубэй

Правительство Китая приняло решение чартерными рейсами вернуть жителей провинции Хубэй, которые находятся за границей.

Об этом сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

«С учётом того, что жители провинции Хубэй, особенно жители Ухани, в последнее время столкнулись с реальными трудностями за границей, правительство Китая приняло решение как можно скорее направить чартерные рейсы и доставить их сразу в Ухань», — цитирует РИА Новости Хуа Чуньин.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса 2019-nCoV можно остановить, приняв меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.