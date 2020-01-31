В ООН назвали дату заседания с участием президента Палестины

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Заседание СБ ООН с участием президента Палестины Махмуда Аббаса запланировано на 11 февраля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на палестинский постпред при ООН Рияда Мансур.
В ООН назвали дату заседания с участием президента Палестины
  • globallookpress.com

«Намечено на 11 число», — заявил Мансур, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Аббас на заседании Совета Безопасности ООН намерен представить резолюцию против плана США по ближневосточному урегулированию.

28 января американский лидер Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования, по которому Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

Подробнее — в материале RT.

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