В ООН назвали дату заседания с участием президента Палестины

Заседание СБ ООН с участием президента Палестины Махмуда Аббаса запланировано на 11 февраля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на палестинский постпред при ООН Рияда Мансур.

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