Помпео провёл переговоры с Джонсоном

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Госсекретарь США Майк Помпео провёл в Лондоне переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также проблемы безопасности на Ближнем Востоке.
Помпео провёл переговоры с Джонсоном
  • © Mark Thomas/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Госсекретарь Майк Помпео сегодня в Лондоне встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений после выхода Великобритании из Евросоюза, включая соглашение о свободной торговле», — говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.

Кроме того, стороны также отметили важность сохранения целостности коммуникационных сетей и обсудили «вопросы безопасности на Ближнем Востоке».

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб провёл встречу с Помпео, в ходе которой стороны обсудили план США по Ближнему Востоку.

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