Помпео провёл переговоры с Джонсоном

Госсекретарь США Майк Помпео провёл в Лондоне переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также проблемы безопасности на Ближнем Востоке.

«Госсекретарь Майк Помпео сегодня в Лондоне встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений после выхода Великобритании из Евросоюза, включая соглашение о свободной торговле», — говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.

.@SecPompeo met with #UK Prime Minister @BorisJohnson today. Both agreed to strengthen U.S.-UK ties through collaboration on a wide range of issues post-Brexit. pic.twitter.com/cMfxTJXDBh — Morgan Ortagus (@statedeptspox) January 30, 2020

Кроме того, стороны также отметили важность сохранения целостности коммуникационных сетей и обсудили «вопросы безопасности на Ближнем Востоке».

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб провёл встречу с Помпео, в ходе которой стороны обсудили план США по Ближнему Востоку.