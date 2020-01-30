В Совфеде отреагировали на новые санкции США против России

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал решение Минфина США расширить список санкций в отношении России.
В Совфеде отреагировали на новые санкции США против России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

В новый список санкций попали восемь физических лиц и компания «Гранд экспресс сервис», которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

«Я думаю, что это абсолютно политическая акция, это некий сигнал, что США не нравится то, что продолжается Россией освоение Крыма. После строительства Крымского моста и автомобильного движения появилось теперь ещё и железнодорожное сообщение», — сказал Морозов.

По мнению сенатора, действия США являются «чистой политикой» и никаких последствий с точки зрения экономики это иметь не будет.

Новые санкции были введены в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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