В Совфеде отреагировали на новые санкции США против России
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- РИА Новости
В новый список санкций попали восемь физических лиц и компания «Гранд экспресс сервис», которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.
«Я думаю, что это абсолютно политическая акция, это некий сигнал, что США не нравится то, что продолжается Россией освоение Крыма. После строительства Крымского моста и автомобильного движения появилось теперь ещё и железнодорожное сообщение», — сказал Морозов.
По мнению сенатора, действия США являются «чистой политикой» и никаких последствий с точки зрения экономики это иметь не будет.
Новые санкции были введены в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.