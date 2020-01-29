В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США

Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT решение Министерства финансов США расширить список санкций в отношении России.

В список попали восемь физических лиц и компания «Гранд экспресс сервис», которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

«Считаю, что совершенно не конструктивно и бесперспективно вводить дополнительные санкции в отношении российских компаний. Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять», — считает Морозов.

По словам депутата, в политическом смысле данное решение Министерства финансов США — «очередной недружественный шаг по отношению к России».

«Мы всегда выступали за то, чтобы укреплять наши связи и не провоцировать друг друга. Я уверен, что в перспективе наши государства заинтересованы в развитии именно позитивной повестки двусторонних отношений», — сказал он.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России.