Россия выделит до $20 млн фонду ООН на помощь Сирии
- Reuters
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в 2020 году за счёт федерального бюджета единовременный добровольный целевой взнос России в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере до $20 млн», — говорится в документе.
Уточняется, что средства будут выделены на расходы, связанные с реализацией проекта «Предоставление продовольствия, питания и средств к существованию населению, затронутому конфликтом в Сирии».
Министерству иностранных дел поручено проинформировать о принятом решении правительство Сирии и Всемирную продовольственную программу ООН.
Документ подписан российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ранее военные из российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь в один из наиболее пострадавших районов Алеппо — Мугаир.