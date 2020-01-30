Россия выделит до $20 млн фонду ООН на помощь Сирии

Правительство России в 2020 году выделит до $20 млн фонду Всемирной продовольственной программы ООН на продовольствие для населения Сирии.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в 2020 году за счёт федерального бюджета единовременный добровольный целевой взнос России в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере до $20 млн», — говорится в документе.

Уточняется, что средства будут выделены на расходы, связанные с реализацией проекта «Предоставление продовольствия, питания и средств к существованию населению, затронутому конфликтом в Сирии».

Министерству иностранных дел поручено проинформировать о принятом решении правительство Сирии и Всемирную продовольственную программу ООН.

Документ подписан российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее военные из российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь в один из наиболее пострадавших районов Алеппо — Мугаир.