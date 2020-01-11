СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии

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Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи для Сирии на полгода. Об этом сообщает РИА Новости.
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии
  • Reuters

Отмечается, что число пунктов пропуска на границах сокращено с четырёх до двух.

Также резолюция предполагает сокращение срока продления механизма с одного года до 6 месяцев.

Действие механизма на границе Сирии и Иордании, а также на границе Сирии и Ирака не продлено.

Ранее пресс-секретарь постпредства России при организации Фёдор Стржижовский сообщил, что в Совбезе ООН 10 января состоится повторное голосование о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

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