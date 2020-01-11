Небензя прокомментировал принятие СБ ООН резолюции о гумпомощи САР

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона удовлетворена принятием Совбезом ООН резолюции о продлении срока трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

«Мы рады, что в итоге здравый смысл восторжествовал и мы приняли резолюцию», — цитирует РИА Новости Небензю.

Он отметил, что данная резолюция важна для сирийского населения, в частности для населения Идлиба.

Дипломат напомнил, что такая резолюция могла быть принята ещё в декабре.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи для Сирии на полгода. Об этом сообщает РИА Новости.