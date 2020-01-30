Абэ рассматривает возможность визита в Москву 9 мая

Японский премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность визита в Москву на 9 мая по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает агентство «Киодо».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров после визита в Вашингтон рассказал, что Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года.

По его словам, Трамп не раз подчёркивал важность этой даты.

Российский президент Владимир Путин, комментируя возможность визита Трампа, подчеркнул, что приезд по случаю окончания войны для лидера страны, внёсшей существенный вклад в борьбу с нацизмом, был бы правильным.