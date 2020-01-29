Ривлин выразил благодарность Путину за помилование Иссахар
- Reuters
«Я так рад получить известие о решении президента Путина помиловать Нааму, я благодарю его за мудрость и гуманность этого решения», — написал он в своём Twitter.
Ривлин также поблагодарил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху за содействие в освобождении Иссахар.
Ранее Нетаньяху поблагодарил Путина за решение помиловать израильтянку.
29 января Путин подписал указ о помиловании Иссахар, задержанной в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.