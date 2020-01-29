Ривлин выразил благодарность Путину за помилование Иссахар

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Президент Израиля Реувен Ривлин выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помилование израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена в России за контрабанду и хранение наркотиков.
Ривлин выразил благодарность Путину за помилование Иссахар
  • Reuters

«Я так рад получить известие о решении президента Путина помиловать Нааму, я благодарю его за мудрость и гуманность этого решения», — написал он в своём Twitter.

Ривлин также поблагодарил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху за содействие в освобождении Иссахар.

Ранее Нетаньяху поблагодарил Путина за решение помиловать израильтянку.

29 января Путин подписал указ о помиловании Иссахар, задержанной в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

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