Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование Иссахар

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за решение о помиловании израильской гражданки Наамы Иссахар.

«Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар», — приводит РИА Новости заявление израильского премьер-министра.

Нетаньяху отметил, что ждёт встречи с Путиным в четверг, 30 января, рассчитывая обсудить «сделку века» и ситуацию в Ближневосточном регионе.

Ранее Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 грамма гашиша в Шереметьеве.