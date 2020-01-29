Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование Иссахар
- РИА Новости
«Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар», — приводит РИА Новости заявление израильского премьер-министра.
Нетаньяху отметил, что ждёт встречи с Путиным в четверг, 30 января, рассчитывая обсудить «сделку века» и ситуацию в Ближневосточном регионе.
Ранее Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 грамма гашиша в Шереметьеве.