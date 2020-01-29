Эксперт оценил одобрение ЕП соглашения о выходе Британии из ЕС

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Анна Лушникова
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в разговоре с RT решение Европарламента одобрить соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза.
Эксперт оценил одобрение ЕП соглашения о выходе Британии из ЕС
  • РИА Новости

«Первые полгода или год было ощущение, что британские элиты попробуют спустить историю с брекситом на тормозах. Но евроскептики сумели мобилизоваться. Вопрос заключается в том, было ли здесь внешнее влияние. Тем не менее евроскептикам, которые изначально выглядели как хаотичная сила, удалось консолидироваться, и британские элиты смирились с необходимостью выхода из Евросоюза», — сказал он.

По словам Салина, основной вопрос заключается в том, «позволят ли Британии осуществить хотя бы часть той сделки, на которую она рассчитывала».

«В любом случае точка невозврата пройдена», — считает эксперт.

Ранее Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

«За» проголосовал 621 депутат, «против» — 49. 

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