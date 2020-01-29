В МИД России оценили ситуацию с делегацией парламента Нидерландов
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Нидерландская сторона была заблаговременно проинформирована о нежелательности включения Шурды Шурдсмы в состав парламентской делегации, которая планировала посетить Россию 25—27 февраля 2020 года по приглашению комитета по международным делам Государственной думы», — указали в министерстве.
В МИД отметили, что, несмотря на предупреждения, нидерландцы сознательно пошли на эту провокацию, понимая возможные последствия данного шага.
«То есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки», — добавили в ведомстве.
В министерстве предположили, что в Гааге, вероятно, изначально не хотели, чтобы данный визит состоялся.
Ранее стало известно, что делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию, после того как одному из депутатов отказали во въезде.
Как писали СМИ, речь идёт о депутате партии «Демократы 66» Шурде Шурдсме.