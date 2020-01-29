В МИД России оценили ситуацию с делегацией парламента Нидерландов

Департамент информации и печати российского МИД прокомментировал отказ делегации парламента Нидерландов от визита в Россию, так как одному из депутатов не было дано разрешение на въезд.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Нидерландская сторона была заблаговременно проинформирована о нежелательности включения Шурды Шурдсмы в состав парламентской делегации, которая планировала посетить Россию 25—27 февраля 2020 года по приглашению комитета по международным делам Государственной думы», — указали в министерстве.

В МИД отметили, что, несмотря на предупреждения, нидерландцы сознательно пошли на эту провокацию, понимая возможные последствия данного шага.

«То есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки», — добавили в ведомстве.

В министерстве предположили, что в Гааге, вероятно, изначально не хотели, чтобы данный визит состоялся.

Ранее стало известно, что делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию, после того как одному из депутатов отказали во въезде.

Как писали СМИ, речь идёт о депутате партии «Демократы 66» Шурде Шурдсме.