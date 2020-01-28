Посольство России оценило отмену визита парламентариев Нидерландов

В посольстве России в Нидерландах прокомментировали отмену визита нидерландских парламентариев в Москву.

В ведомстве сообщили, что «ознакомились с решением комиссии отказаться от поездки в Москву и приняли его к сведению».

«Никоим образом не ставя под вопрос право нидерландских парламентариев на своё мнение, вместе с тем выражаем сожаление, что они второй раз подряд с осени 2018 года по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме по вопросам, представляющим взаимный интерес», — приводит РИА Новости сообщение посольства.

В дипмиссии добавили, что неоднократно предупреждали своих коллег и в Москве, и в Гааге, «что вся ответственность за негативные последствия подобного шага всецело ложится на нидерландскую сторону».

Ранее стало известно, что делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию, который был запланирован на февраль, после того как одному из депутатов было отказано во въезде в Россию.