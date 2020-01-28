Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию, который был запланирован на февраль, после того как одному из депутатов было отказано во въезде в Россию.

Об этом рассказали в посольстве Нидерландов в России.

«Мы можем подтвердить сообщения СМИ о том, что сегодня постоянный подкомитет Нидерландов по международным делам принял решение отменить запланированный визит из-за того, что член парламента Шурдсма не будет иметь доступа в Россию», — приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

Ранее издание Algemeen Dagblad писало, что делегация приняла решение отменить запланированный на февраль визит в Россию после того, как депутату партии «Демократы 66» Шурду Шурдсме отказали во въезде.