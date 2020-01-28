Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию

Короткая ссылка
Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию, который был запланирован на февраль, после того как одному из депутатов было отказано во въезде в Россию.
Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию
  • Reuters

Об этом рассказали в посольстве Нидерландов в России.

«Мы можем подтвердить сообщения СМИ о том, что сегодня постоянный подкомитет Нидерландов по международным делам принял решение отменить запланированный визит из-за того, что член парламента Шурдсма не будет иметь доступа в Россию», — приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

Ранее издание Algemeen Dagblad писало, что делегация приняла решение отменить запланированный на февраль визит в Россию после того, как депутату партии «Демократы 66» Шурду Шурдсме отказали во въезде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить