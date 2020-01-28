Посольство Китая оценило карикатуру о коронавирусе в датском СМИ

Посольство Китая в Дании прокомментировало опубликованную в датском издании Jyllands-Posten карикатуру о коронавирусе.

Как говорится на сайте посольства, данная карикатура является оскорбительной и ранит чувства китайского народа.

«Без какого-либо сочувствия либо эмпатии карикатура пересекла красную черту для цивилизованного общества и этические рамки свободы слова, а также оскорбила человеческую совесть», — говорится в заявлении.

Vrede kinesere: »Vi står overfor en alvorlig humanitær katastrofe, så kommer JP med sådan en respektløs tegning« https://t.co/V3NLXa190upic.twitter.com/TwgJb2Sxdl — Jyllands-Posten (@jyllandsposten) January 28, 2020

Китайская дипмиссия требует, чтобы издание и карикатурист принесли свои извинения за публикацию данного рисунка.

Ранее в МИД КНР заявили о наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 4515, а умерли от вируса 106 человек.