Посольство Китая оценило карикатуру о коронавирусе в датском СМИ

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Посольство Китая в Дании прокомментировало опубликованную в датском издании Jyllands-Posten карикатуру о коронавирусе.
Посольство Китая оценило карикатуру о коронавирусе в датском СМИ
  • Reuters

Как говорится на сайте посольства, данная карикатура является оскорбительной и ранит чувства китайского народа.

«Без какого-либо сочувствия либо эмпатии карикатура пересекла красную черту для цивилизованного общества и этические рамки свободы слова, а также оскорбила человеческую совесть», — говорится в заявлении.

Китайская дипмиссия требует, чтобы издание и карикатурист принесли свои извинения за публикацию данного рисунка.

Ранее в МИД КНР заявили о наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 4515, а умерли от вируса 106 человек.

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