Посольство Китая оценило карикатуру о коронавирусе в датском СМИ
- Reuters
Как говорится на сайте посольства, данная карикатура является оскорбительной и ранит чувства китайского народа.
«Без какого-либо сочувствия либо эмпатии карикатура пересекла красную черту для цивилизованного общества и этические рамки свободы слова, а также оскорбила человеческую совесть», — говорится в заявлении.
Vrede kinesere: »Vi står overfor en alvorlig humanitær katastrofe, så kommer JP med sådan en respektløs tegning« https://t.co/V3NLXa190upic.twitter.com/TwgJb2Sxdl— Jyllands-Posten (@jyllandsposten) January 28, 2020
Китайская дипмиссия требует, чтобы издание и карикатурист принесли свои извинения за публикацию данного рисунка.
Ранее в МИД КНР заявили о наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом.
По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 4515, а умерли от вируса 106 человек.