Израильская армия увеличивает численность войск в Иорданской долине
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Об этом говорится в заявлении военных.
«После текущей оценки ситуации, проведённой в ЦАХАЛ, было решено усилить район долины реки Иордан пехотными войсками», — сказано в тексте.
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