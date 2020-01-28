Израильская армия увеличивает численность войск в Иорданской долине

Армия обороны Израиля приняла решение усилить свои позиции в Иорданской долине, задействовав дополнительные войска.

Об этом говорится в заявлении военных.

«После текущей оценки ситуации, проведённой в ЦАХАЛ, было решено усилить район долины реки Иордан пехотными войсками», — сказано в тексте.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен обнародовать план по урегулированию палестино-израильского конфликта 28 января.

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