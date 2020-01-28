Российские туроператоры приостанавливают приём групп из Китая

Российские туроператоры со вторника, 28 января, приостанавливают приём новых организованных туристических групп из Китая из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Там пояснили, что китайские власти дали не централизованное указание о запрете поездок за рубеж, а спустили его в регионы, чтобы соответствующие решения принимали местные власти.

В одних провинциях всё происходило быстро, в других медленнее, поэтому ещё вчера, 27 января, какие-то группы в Россию направлялись и сверялись безвизовые списки, рассказали в РСТ.

«Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», — заявил исполнительный директор ассоциации «Мир без границ» (объединяет почти 200 предприятий, работающих с китайским рынком) Александр Агамов.

По его словам, уже въехавшие в Россию туристы не будут прерывать программы и покидать страну досрочно.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в КНР в первый день новогодних каникул из-за коронавируса снизился на 28,8% по сравнению с 2019 годом.