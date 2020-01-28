Эксперт оценил слова Помпео о «беспощадных действиях» России в Сирии

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил Россию и Иран в действиях, которые препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии.
Эксперт оценил слова Помпео о «беспощадных действиях» России в Сирии
  • Reuters

«Прежде всего необходимо подчеркнуть, что это заявление делает госсекретарь страны, которая разрушила Ирак, вмешивалась в Сирию, разрушила Ливию и совершила акт государственного преступления, убив генерала Ирана Сулеймани», — сказал Шаповалов.

По его мнению, подобного рода заявления являются «актом государственного лицемерия».

Он добавил, что это «абсолютно неприемлемо».

Ранее Помпео обвинил Россию и Иран в «беспощадных действиях» в Сирии.

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