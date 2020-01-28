Эксперт оценил слова Помпео о «беспощадных действиях» России в Сирии
- Reuters
«Прежде всего необходимо подчеркнуть, что это заявление делает госсекретарь страны, которая разрушила Ирак, вмешивалась в Сирию, разрушила Ливию и совершила акт государственного преступления, убив генерала Ирана Сулеймани», — сказал Шаповалов.
По его мнению, подобного рода заявления являются «актом государственного лицемерия».
Он добавил, что это «абсолютно неприемлемо».
Ранее Помпео обвинил Россию и Иран в «беспощадных действиях» в Сирии.