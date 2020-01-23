В Госдепе рассказали о «стычках» между военными России и США в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».

По сообщению РИА Новости, так Джеффри прокомментировал публикации турецких и американских СМИ о ситуации с нефтяными областями. Согласно сообщениям, военные США заблокировали российский конвой недалеко от города Рмелан.

Дипломат отметил, что силы России и США находятся недалеко друг от друга на северо-востоке Сирии в результате ранее достигнутых договорённостей Москвы и Анкары.

Как заявляет Джеффри, в этом районе нет «детальных правил по предотвращению конфликтов на земле и линий, которые люди не должны пересекать без разрешения».

«Там идёт много патрулирования. И небольшое число этих патрулей... привело к незначительным стычкам. Ничего серьёзного, ничего угрожающего. Всё решалось по военным каналам», — пояснил он.

Он также рассказал, что более года назад произошёл инцидент с «перехватом» некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.

«В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но это было решено по военным каналам», — добавил он.

При этом никаких деталей он не привёл.

В конце декабря 2019 года российская военная полиция заняла под сирийской Раккой опорный пункт, который покинули военные США, в посёлке Телль-Самин.