В Афганистане десять человек погибли в результате атаки талибов

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В афганской провинции Баглан десять сотрудников полиции погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»*.
В Афганистане десять человек погибли в результате атаки талибов
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал Ariana News.

Уточняется, что боевики напали ночью на контрольно-пропускной пункт.

27 января стало известно, что на востоке Афганистана в районе Дех Як разбился самолёт. Позднее военные США указали, что это был американский самолёт Bombardier E-11A.

По сообщениям СМИ, «Талибан» взял на себя ответственность за произошедшее. Пентагон ведёт расследование по факту крушения самолёта.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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