В Афганистане десять человек погибли в результате атаки талибов
- Reuters
Об этом сообщает телеканал Ariana News.
Уточняется, что боевики напали ночью на контрольно-пропускной пункт.
27 января стало известно, что на востоке Афганистана в районе Дех Як разбился самолёт. Позднее военные США указали, что это был американский самолёт Bombardier E-11A.
По сообщениям СМИ, «Талибан» взял на себя ответственность за произошедшее. Пентагон ведёт расследование по факту крушения самолёта.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.