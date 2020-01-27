Военные США проверяют сообщения о крушении самолёта в Афганистане

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Американские военные начали расследование сообщений о крушении самолёта в Афганистане, сообщает Arab News со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США майора Бета Риордана.
Военные США проверяют сообщения о крушении самолёта в Афганистане
  • Reuters

Как уточняет издание, самолёт разбился на территории, подконтрольной боевикам «Талибана»*.

Ariana News со ссылкой на талибов сообщает, что движение взяло на себя ответственность за «крушение американского самолёта, который занимался разведывательной деятельностью на территории».

27 января СМИ сообщили, что на востоке Афганистана в районе Дех Як разбился самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines.

При этом власти страны отметили, что «разбившийся в Газни самолёт принадлежал иностранной авиакомпании».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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