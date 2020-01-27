Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Короткая ссылка
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
  • Reuters

Об этом заявил официальный представитель командования США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

«Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Пока причина крушения расследуется, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь. Мы предоставим дополнительную информацию по мере её поступления», — говорится в его сообщении в Twitter.

Как отметил Леггетт, «заявления талибов о том, что ещё один самолёт потерпел крушение, являются ложными».

27 января СМИ сообщили, что на востоке Афганистана в районе Дех Як разбился самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines. При этом власти страны отметили, что «разбившийся в Газни самолёт принадлежал иностранной авиакомпании».

После этого американские военные начали расследование сообщений о крушении самолёта. По сообщениям СМИ, «Талибан»* взял на себя ответственность за произошедшее.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить