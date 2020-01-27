Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

Об этом заявил официальный представитель командования США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) January 27, 2020

«Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Пока причина крушения расследуется, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь. Мы предоставим дополнительную информацию по мере её поступления», — говорится в его сообщении в Twitter.

Как отметил Леггетт, «заявления талибов о том, что ещё один самолёт потерпел крушение, являются ложными».

27 января СМИ сообщили, что на востоке Афганистана в районе Дех Як разбился самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines. При этом власти страны отметили, что «разбившийся в Газни самолёт принадлежал иностранной авиакомпании».

После этого американские военные начали расследование сообщений о крушении самолёта. По сообщениям СМИ, «Талибан»* взял на себя ответственность за произошедшее.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.