Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях

Российское посольство в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.

«В этой связи хотелось бы напомнить, что за освобождение Польши от нацизма наша страна заплатила жизнями 600 тыс. бойцов Красной армии. Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство», — говорится в заявлении российской дипмиссии.

Там напомнили, что в день 75-летия освобождения красноармейцами узников Освенцима мир вспоминает о трагедии холокоста и подвиге советского солдата.

«Но у польского руководства своя история», — подытожили в посольстве.

Ранее Качиньский заявил, что Россия «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны. По его словам, требования Польши не имеют срока давности.

24 января официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.