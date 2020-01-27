Эксперт оценил ситуацию с распространением коронавируса

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии», директор ГУ НИИ Вирусологии РАМН Дмитрий Львов оценил ситуацию с распространением коронавируса.

«Неподготовленные сотрудники с тепловизорами, которых выставили на границах государств, никак не отличат грипп от коронавируса. Совершенно никак. Всё усложняется ещё тем, что через границу переходят люди не только с выраженными клиническими симптомами, но и без них, когда вирус находится в инкубационном периоде», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, китайский коронавирус вызывает заболевание, которое в 3% случаев заканчивается летальным исходом. По словам Львова, в ряде случаев заболевание может приобретать форму атипичной пневмонии или тяжёлого острого респираторного синдрома.

Эксперт добавил, что сроки разработки антивируса напрямую будут зависеть от того, какие именно коллективы исследователей станут этим заниматься.

Ранее в посольстве России в Китае, как сообщало ФАН, прокомментировали ситуацию в Ухани.