Матвиенко назвала сумасшествием слова премьера Польши о Второй мировой

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает политическим сумасшествием статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в издании Politico о Второй мировой войне.

«Одним из последних примеров такого политического, я бы сказала, сумасшествия стала недавняя статья премьер-министра Польши, заявившего, что Красная армия не освобождала Варшаву, а Советский Союз был ни много ни мало пособником нацистской Германии. У тех, кто позволяет себе такую кощунственную ложь, должно быть одновременно отказали и разум, и совесть, и память», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Она отметила, что такие заявления являются оскорблением ветеранов, 600 тыс. солдат и офицеров, истинных польских патриотов, «которые плечом к плечу с советскими воинами сражались за свободу своей родины».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в издании Politico о Второй мировой войне, назвав её очередной преступной попыткой переписать историю.