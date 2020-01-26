В Великобритании представили памятную монету по случаю брексита

Глава Министерства финансов Великобритании Саджид Джавид представил памятную монету, посвящённую выходу страны из Евросоюза.

«Выход из Евросоюза является поворотным моментом в нашей истории, и эта монета знаменует начало этой новой главы», — приводит сайт британского правительства его слова.

Джавид в Twitter показал монету. На одной из сторон написано: «Мир, процветание и дружба со всеми государствами».

This coin marks the beginning of an exciting new chapter in British history. Let’s look forward with confidence & unleash the enormous potential of our great country. https://t.co/QNpEDHDutzpic.twitter.com/HZDVhEzSXK — Sajid Javid (@sajidjavid) January 26, 2020

Ранее стало известно, что глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза.

Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе страны из Евросоюза.