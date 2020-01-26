В Великобритании представили памятную монету по случаю брексита

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Глава Министерства финансов Великобритании Саджид Джавид представил памятную монету, посвящённую выходу страны из Евросоюза.
В Великобритании представили памятную монету по случаю брексита
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«Выход из Евросоюза является поворотным моментом в нашей истории, и эта монета знаменует начало этой новой главы», — приводит сайт британского правительства его слова.

Джавид в Twitter показал монету. На одной из сторон написано: «Мир, процветание и дружба со всеми государствами».

Ранее стало известно, что глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза.

Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе страны из Евросоюза

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