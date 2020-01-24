Джонсон подписал соглашение о брексите

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе страны из Евросоюза, сообщает AFP.
Джонсон подписал соглашение о брексите
  • Reuters

При подписании присутствовали представители ЕС и МИД Великобритании, а также главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост.

Ранее королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза, после чего документ обрёл статус закона. До этого он был утверждён палатой лордов британского парламента.

Позднее глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить