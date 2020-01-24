Джонсон подписал соглашение о брексите

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе страны из Евросоюза, сообщает AFP.

При подписании присутствовали представители ЕС и МИД Великобритании, а также главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост.

Ранее королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза, после чего документ обрёл статус закона. До этого он был утверждён палатой лордов британского парламента.

Позднее глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза.