В МИД Кубы раскритиковали решение Боливии приостановить дипотношения

В Министерстве иностранных дел Кубы раскритиковали решение Боливии приостановить дипломатические отношения между странами.

«Куба не несёт ответственности за приостановку дипломатических отношений с Боливией. От нашего правительства и народа не исходили враждебность или оскорбления, мы действовали с терпением и благоразумием, избегая конфронтации», — написал в своём Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес.

По его словам, представители новой власти страны систематически совершали действия, направленные на ухудшение двусторонних отношений с Кубой.

Ранее временное правительство Боливии приняло решение приостановить дипломатические отношения с Кубой.

В боливийском МИД пояснили, что этот шаг «вызван недавними недопустимыми заявлениями министра иностранных дел Бруно Родригеса Парильи, постоянной враждебностью и непрекращающимися оскорблениями конституционного правительства Боливии со стороны Кубы».

Бывший боливийский президент Эво Моралес осудил решение временного правительства Боливии.