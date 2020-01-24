Моралес осудил решение Боливии о приостановке дипотношений с Кубой
- Reuters
«Глубоко осуждаем приостановку отношений правительства (и. о. президента Боливии Жанин. — RT) Аньес с братской Республикой Куба», — написал Моралес в своём Twitter.
Ранее временное правительство Боливии приняло решение приостановить дипломатические отношения с Кубой.
В боливийском МИД пояснили, что этот шаг «вызван недавними недопустимыми заявлениями министра иностранных дел Бруно Родригеса Парильи, постоянной враждебностью и непрекращающимися оскорблениями конституционного правительства Боливии со стороны Кубы».