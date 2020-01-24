Моралес осудил решение Боливии о приостановке дипотношений с Кубой

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Бывший боливийский президент Эво Моралес осудил решение временного правительства Боливии о приостановке дипломатических отношений с Кубой.
Моралес осудил решение Боливии о приостановке дипотношений с Кубой
  • Reuters

«Глубоко осуждаем приостановку отношений правительства (и. о. президента Боливии Жанин. — RT) Аньес с братской Республикой Куба», — написал Моралес в своём Twitter.

Ранее временное правительство Боливии приняло решение приостановить дипломатические отношения с Кубой.

В боливийском МИД пояснили, что этот шаг «вызван недавними недопустимыми заявлениями министра иностранных дел Бруно Родригеса Парильи, постоянной враждебностью и непрекращающимися оскорблениями конституционного правительства Боливии со стороны Кубы».

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