МИД Боливии сообщил о приостановке дипломатических отношений с Кубой

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Временное правительство Боливии приняло решение приостановить дипломатические отношения с Кубой. Об этом сообщили в боливийском МИД.
МИД Боливии сообщил о приостановке дипломатических отношений с Кубой
  • © Gaton Brito/dpa
  • globallookpress.com

«МИД сообщает гражданам и международному сообществу, что принял решение приостановить дипломатические отношения с Кубой с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что этот шаг «вызван недавними недопустимыми заявлениями министра иностранных дел Бруно Родригеса Парильи, постоянной враждебностью и непрекращающимися оскорблениями конституционного правительства Боливии со стороны Кубы».

В конце декабря власти Боливии выслали посла Мексики и двух испанских дипломатов.

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