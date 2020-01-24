МИД Боливии сообщил о приостановке дипломатических отношений с Кубой
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«МИД сообщает гражданам и международному сообществу, что принял решение приостановить дипломатические отношения с Кубой с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что этот шаг «вызван недавними недопустимыми заявлениями министра иностранных дел Бруно Родригеса Парильи, постоянной враждебностью и непрекращающимися оскорблениями конституционного правительства Боливии со стороны Кубы».
В конце декабря власти Боливии выслали посла Мексики и двух испанских дипломатов.