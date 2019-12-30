Власти Боливии высылают посла Мексики

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Власти Боливии высылают посла Мексики и двух испанских дипломатов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на временно исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес.
Власти Боливии высылают посла Мексики
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, ранее полиция страны не пустила в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе сопровождавших поверенную в делах Испании.

В ведомстве отметили, что люди, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с дипломатом, скрывали лица.

После этого министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо заявил, что испанские дипломаты, причастные к инциденту у резиденции мексиканского посла, должны покинуть страну.

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