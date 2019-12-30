Власти Боливии высылают посла Мексики
- Reuters
#BREAKING Bolivia to expel Mexico ambassador, two Spanish diplomats: president pic.twitter.com/ca7tBJXGwg— AFP news agency (@AFP) December 30, 2019
Как сообщает ТАСС, ранее полиция страны не пустила в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе сопровождавших поверенную в делах Испании.
В ведомстве отметили, что люди, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с дипломатом, скрывали лица.
После этого министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо заявил, что испанские дипломаты, причастные к инциденту у резиденции мексиканского посла, должны покинуть страну.