Глава МВД Боливии требует выслать часть испанских дипломатов

Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо заявил, что испанские дипломаты, причастные к инциденту у резиденции мексиканского посла должны покинуть страну.

«Я лично буду просить президента и министра иностранных дел, чтобы они попросили, чтобы эти люди покинули страну», — цитирует ТАСС Мурильо.

Он уточнил, что страну должны покинуть не все дипломаты из Испании, а только те кто «нанёс оскорбление боливийцам».

Ранее заместитель министра иностранных дел Мексики по делам Латинской Америки и Карибского бассейна Максимилиано Рейес Суньига заявил, что боливийские силовики могут вторгнуться на территорию мексиканского посольства.