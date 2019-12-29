Глава МВД Боливии требует выслать часть испанских дипломатов

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Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо заявил, что испанские дипломаты, причастные к инциденту у резиденции мексиканского посла должны покинуть страну.
Глава МВД Боливии требует выслать часть испанских дипломатов
  • Reuters

«Я лично буду просить президента и министра иностранных дел, чтобы они попросили, чтобы эти люди покинули страну», — цитирует ТАСС Мурильо.

Он уточнил, что страну должны покинуть не все дипломаты из Испании, а только те кто «нанёс оскорбление боливийцам».

Ранее заместитель министра иностранных дел Мексики по делам Латинской Америки и Карибского бассейна Максимилиано Рейес Суньига заявил, что боливийские силовики могут вторгнуться на территорию мексиканского посольства.

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