В МИД Мексики заявили об угрозе вторжения в посольство страны в Боливии
- Reuters
«Мы заявляем, что военные и полицейские продолжают изолировать дипломатические объекты Мексики в Боливии. Мы находимся в постоянной готовности в связи с риском вооруженного вторжения в наши здания в Ла-Пасе», — написал он в Twitter.
Эфраин Гуадаррама, руководитель главного управления американских региональных организаций и механизмов в МИД Мексики, заявлял, что власти Боливии усилили слежку за посольством страны.
Ранее экс-президент Боливии Эво Моралес покинул страну и временно выехал в Мексику.