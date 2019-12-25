В МИД Мексики заявили об угрозе вторжения в посольство страны в Боливии

Заместитель министра иностранных дел Мексики по делам Латинской Америки и Карибского бассейна Максимилиано Рейес Суньига заявил, что боливийские силовики могут вторгнуться на территорию мексиканского посольства.

«Мы заявляем, что военные и полицейские продолжают изолировать дипломатические объекты Мексики в Боливии. Мы находимся в постоянной готовности в связи с риском вооруженного вторжения в наши здания в Ла-Пасе», — написал он в Twitter.

Эфраин Гуадаррама, руководитель главного управления американских региональных организаций и механизмов в МИД Мексики, заявлял, что власти Боливии усилили слежку за посольством страны.

Ранее экс-президент Боливии Эво Моралес покинул страну и временно выехал в Мексику.