СМИ: Войска САР приближаются к форпосту террористов в Идлибе

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Сирийские военные провели успешную операцию на юго-востоке провинции Идлиб и находятся в 4 км от форпоста боевиков в Маарет-Наамане, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen.
СМИ: Войска САР приближаются к форпосту террористов в Идлибе
  • Reuters

Отмечается, что в этой местности находятся позиции группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Артиллерия войск САР наносит удары по рубежам противника в окрестностях города.

Уточняется, что боевики потеряли десятки человек убитыми и ранеными.

Ранее в результате обстрелов сирийского Алеппо за последние сутки погибли восемь человек, ещё 22 ранены.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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