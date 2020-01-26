СМИ: Войска САР приближаются к форпосту террористов в Идлибе

Сирийские военные провели успешную операцию на юго-востоке провинции Идлиб и находятся в 4 км от форпоста боевиков в Маарет-Наамане, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen.

Reuters