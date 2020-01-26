СМИ: Войска САР приближаются к форпосту террористов в Идлибе
- Reuters
Отмечается, что в этой местности находятся позиции группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
Артиллерия войск САР наносит удары по рубежам противника в окрестностях города.
Уточняется, что боевики потеряли десятки человек убитыми и ранеными.
Ранее в результате обстрелов сирийского Алеппо за последние сутки погибли восемь человек, ещё 22 ранены.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.