США усилят контроль за курсантами-иностранцами на своих военных базах

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что на военных базах США усилят контроль за курсантами-иностранцами.

Об этом сообщает Anadolu.

«Новые процедуры, подготовленные Пентагоном, позволят обнаруживать потенциальные угрозы изнутри, ограничить приобретение и использование огнестрельного оружия, осуществлять контроль над входом иностранных курсантов на военные базы и объекты США, осуществлять постоянное наблюдение за курсантами, проходящими подготовку на американских базах», — сказал он.

6 декабря 2019 года на авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, в результате которой погибли три человека и ещё семь были госпитализированы. Позднее стало известно, что нападавший был гражданином Саудовской Аравии, проходившим подготовку на американской военной базе.

После этого Пентагон провёл проверку всех курсантов из Саудовской Аравии.