США усилят контроль за курсантами-иностранцами на своих военных базах

Короткая ссылка
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что на военных базах США усилят контроль за курсантами-иностранцами.
США усилят контроль за курсантами-иностранцами на своих военных базах
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

«Новые процедуры, подготовленные Пентагоном, позволят обнаруживать потенциальные угрозы изнутри, ограничить приобретение и использование огнестрельного оружия, осуществлять контроль над входом иностранных курсантов на военные базы и объекты США, осуществлять постоянное наблюдение за курсантами, проходящими подготовку на американских базах», — сказал он.

6 декабря 2019 года на авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, в результате которой погибли три человека и ещё семь были госпитализированы. Позднее стало известно, что нападавший был гражданином Саудовской Аравии, проходившим подготовку на американской военной базе.

После этого Пентагон провёл проверку всех курсантов из Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить