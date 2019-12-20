Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе

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После стрельбы на военной базе, которую устроил курсант из Саудовской Аравии, Пентагон устроил проверку всех курсантов из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.

«По состоянию на сегодняшний день, Агентство по военной контрразведке и безопасности выполнило проверку всех курсантов из Саудовской Аравии», — говорится в сообщении на сайте американского военного ведомства.

Уточняется, что аналитический процесс ещё идёт, однако сценариев «немедленной угрозы» не обнаружено.

Также в тексте указано, что эта проверка связана не только со стрельбой на базе, так как защита личного состава является главным приоритетом.

6 декабря на базе ВМС США во Флориде неизвестный открыл огонь по людям, погибли четыре человека, включая стрелка.

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