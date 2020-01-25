Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 21

Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг увеличилось до 21.

Об этом сообщает Anadolu в Twitter.

«Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке Турции достигло 21, раненых — 1030», — говорится в заявлении.

Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке Турции достигло 21, раненых - 1030. — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 25 января 2020 г.

Ранее сообщалось о 20 погибших и более 1015 пострадавших после землетрясения на востоке Турции.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил соболезнования народу Турции в связи с ЧП.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.