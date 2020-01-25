Премьер Саксонии вновь призвал к отмене антироссийских санкций

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью газете Bild выразил мнение, что санкции против России пора отменить из-за их неэффективности и убыточности для экономики ФРГ.

Кречмер отметил, что на международной конференции по ливийскому урегулированию в Берлине Россия продемонстрировала готовность к сотрудничеству.

«Мы хотим, чтобы отношения с Россией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить... (Они. — RT) ничего не принесли, также ударили по экономике Германии и привели к отчуждённости между людьми», — подчеркнул он.

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В июле премьер Саксонии предложил снять с России санкции после её возвращения в ПАСЕ.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал санкции США против «Северного потока — 2» вмешательством во внутренние дела Германии.