«Аэрофлот» сообщил о возможности возврата билетов в Китай

В компании «Аэрофлот» сообщили, что в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае было принято решение предоставить пассажирам возможность вернуть билеты с вылетом с 24 января по 7 февраля по всем направлениям авиаперевозчика в Китай и из него.

Об этом сообщается на сайте компании.

«В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае «Аэрофлот» принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретённые билеты по всем направлениям «Аэрофлота» в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнёрами «Аэрофлота» China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, пассажирам с билетами, которые были оформлены не позднее 24 января 2020 года на рейсы под кодом SU по этим маршрутам на даты перевозки в период с 24 января по 7 февраля 2020 года, разрешается без взимания дополнительной платы «вынужденное изменение даты вылета по тому же маршруту на даты вылета по 29 февраля 2020 года; оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения».

Всемирная организация здравоохранения порекомендовала всем странам быть готовыми принимать меры из-за нового типа коронавируса, появившегося в Китае.

По последним данным, 26 человек погибли, более 900 заражены.

Ранее, как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.