Число иностранных туристов на Камчатке в 2019 году выросло почти вдвое

Число иностранных туристов на Камчатке в 2019 году выросло на 43%.

«Это рекордная цифра за последние пять лет. Существенный рост мы наблюдаем и по объему частных инвестиций в туристскую отрасль. По предварительным оценкам, он вырос почти на две трети и превысил 3,2 миллиарда рублей», — приводит ТАСС слова руководителя Агентства по туризму и внешним связям Елены Стратоновой.

В минувший туристический сезон в порт Петропавловска-Камчатского зашли 20 круизных лайнеров, большая часть иностранцев (почти 20 тысяч человек) прибыла на Камчатку на морских судах.

Ранее сообщалось, что Калининградская область приняла 48 тысяч туристов в новогодние праздники.