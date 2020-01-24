Число иностранных туристов на Камчатке в 2019 году выросло почти вдвое

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Число иностранных туристов на Камчатке в 2019 году выросло на 43%.

«Это рекордная цифра за последние пять лет. Существенный рост мы наблюдаем и по объему частных инвестиций в туристскую отрасль. По предварительным оценкам, он вырос почти на две трети и превысил 3,2 миллиарда рублей», — приводит ТАСС слова руководителя Агентства по туризму и внешним связям Елены Стратоновой.

В минувший туристический сезон в порт Петропавловска-Камчатского зашли 20 круизных лайнеров, большая часть иностранцев (почти 20 тысяч человек) прибыла на Камчатку на морских судах. 

Ранее сообщалось, что Калининградская область приняла 48 тысяч туристов в новогодние праздники.

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