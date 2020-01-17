Калининградская область приняла 48 тысяч туристов в новогодние праздники

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Калининградскую область посетили 48 тыс. туристов в новогодние праздники, заявили в региональном Министерстве по культуре и туризму.
Калининградская область приняла 48 тысяч туристов в новогодние праздники
  • globallookpress.com

Об этом сообщает kp.ru.

«10% из общего числа туристов — иностранные граждане. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года въездной турпоток вырос на 15%», — сказал глава ведомства Андрей Ермак.

По его словам, показатель сформирован на основе предварительных данных основных транспортных узлов и предприятий индустрии туризма региона.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Карелии прошёл Международный форум зимних видов туризма.

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