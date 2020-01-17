Калининградская область приняла 48 тысяч туристов в новогодние праздники
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Об этом сообщает kp.ru.
«10% из общего числа туристов — иностранные граждане. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года въездной турпоток вырос на 15%», — сказал глава ведомства Андрей Ермак.
По его словам, показатель сформирован на основе предварительных данных основных транспортных узлов и предприятий индустрии туризма региона.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Карелии прошёл Международный форум зимних видов туризма.