Бурков признал себя виновным по двум эпизодам в суде США

Российский гражданин Алексей Бурков признал себя в суде США виновным по части предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях.

«Я бы хотел просто признать свою вину по этим пунктам», — приводит РИА Новости слова Буркова в суде.

Бурков сознался по двум пунктам из пяти.

Судья назначил вынесение приговора на 8 мая 2020 года.

В ноябре Бурков, которого американские власти обвиняют в кибермошенничестве, заявлял в суде о своей невиновности.

Буркову грозило до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. В настоящее время максимальный срок, который ему грозит, — 15 лет лишения свободы.

Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019 года экстрадирован в Соединённые Штаты.