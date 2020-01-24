Бурков признал себя виновным по двум эпизодам в суде США

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Российский гражданин Алексей Бурков признал себя в суде США виновным по части предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях.

«Я бы хотел просто признать свою вину по этим пунктам», — приводит РИА Новости слова Буркова в суде.

Бурков сознался по двум пунктам из пяти. 

Судья назначил вынесение приговора на 8 мая 2020 года.

В ноябре Бурков, которого американские власти обвиняют в кибермошенничестве, заявлял в суде о своей невиновности.

Буркову грозило до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. В настоящее время максимальный срок, который ему грозит, — 15 лет лишения свободы.

Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019 года экстрадирован в Соединённые Штаты.

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