Бурков признал себя виновным по двум эпизодам в суде США
«Я бы хотел просто признать свою вину по этим пунктам», — приводит РИА Новости слова Буркова в суде.
Бурков сознался по двум пунктам из пяти.
Судья назначил вынесение приговора на 8 мая 2020 года.
В ноябре Бурков, которого американские власти обвиняют в кибермошенничестве, заявлял в суде о своей невиновности.
Буркову грозило до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. В настоящее время максимальный срок, который ему грозит, — 15 лет лишения свободы.
Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019 года экстрадирован в Соединённые Штаты.